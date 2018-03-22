Туск признался, что не в настроении отмечать победу Путина

Президент Европейского Cовета Дональд Туск заявил, что отказался поздравлять президента России Владимира Путина с его переизбранием из-за нападения с применением химического оружия в британском Солсбери, передает Reuters.

"После нападения в Солсбери я не в настроении праздновать переизбрание президента Путина", – сказал Туск.

Напомним, Трамп ранее в телефонном разговоре поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ. После звонка глава Белого дома заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В то же время американский сенатор Джон Маккейн жестко раскритиковал то, что президент США Дональд Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

Также сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.