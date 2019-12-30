Туск призвал Польшу объединиться против наглой лжи Путина

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Экс-глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польскую власть и оппозицию объединиться против лжи президента России Владимира Путина.

"Относительно наглой лжи президента Путина и российской пропаганды нужна общая позиция польской власти и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры", – заявил Туск в Twitter.

Реклама

Ранее Министерство иностранных дел Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении результатов Второй мировой войны.

Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда он сказал, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль над своими вооруженными силами и над тем, что происходит на территории страны".

В тренде Лукашенко назвал самый простой вариант объединения – Россия вступает в состав Беларуси

В ведомстве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша старалась выстраивать нейтральные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз сделал прямые шаги, чтобы развязать войну, и сделал это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола.

В результате более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией Советского Союза, а жертвами репрессий стали 566 тыс. человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.

Кроме этого, мы писали, как выглядит бывший немецкий Кенигсберг, который после Второй мировой отошел Советскому Союзу и стал российским. Ржавые остановки и обветшалые панельные высотки – о Европе в Калининграде не напоминает уже почти ничего.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама