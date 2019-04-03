Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Туск прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Сегодня, 02:09

Президент Европейского совета призвал набраться терпения относительно ситуации с Brexit

Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Сегодня
Туск прокомментировал ситуацию вокруг Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg Евросоюз Президент Европейского совета призвал набраться терпения относительно ситуации с Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал сохранять терпение из-за неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Об этом он написал в Twitter

"Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливы", – написал Туск.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание. 

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, ЕС, Туск, терпение, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Туск прокомментировал ситуацию вокруг Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Великобритании глава оппозиционной партии согласился обсудить Brexit с Мэй

Вчера, 23:26

Лейбористы "будут держать в резерве" вариант о вынесении вотума недоверия правительству

Франция готова к Brexit без сделки в ближайшие месяцы

Вчера, 22:44

Ле Дриан прокомментировал новые заявления британского премьер-министра

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

Вчера, 20:42

По словам премьер-министра, выход со сделкой – это наилучшее решение

Мэй собрала правительство на пятичасовое заседание по Brexit: появились подробности

Вчера, 15:58

На заседании министрам предстоит решить, готовы ли они к более тесному взаимодействию с ЕC после Brexit

Выход из тупика с Brexit: сделку с ЕС могут вынести на референдум

Вчера, 14:26

Министр финансов Британии предложил два варианта решения кризиса вокруг выхода королевства из Евросоюза

Будущее ЕС важнее Brexit: Брюссель готовится к выходу Британии без сделки

Вчера, 12:36

Сценарий жесткого Brexit становится очень вероятным, заявил главный переговорщик ЕС

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Василий Васильев. Судьба цыгана

Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Вера Брежнева резко высказалась о современных девушках

Пенсионный фонд назвал суммы повышения пенсий

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Nikita Lomakin об отношениях с Тиной Кароль

Велосипедистка дня: колумбийская модель и актриса Ширли Гомес
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»