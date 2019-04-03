Туск прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Президент Европейского совета призвал набраться терпения относительно ситуации с Brexit

Дональд Туск. Фото: Сегодня

Туск прокомментировал ситуацию вокруг Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg 2019-04-03T02:09:51+03:00 Евросоюз Президент Европейского совета призвал набраться терпения относительно ситуации с Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал сохранять терпение из-за неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Об этом он написал в Twitter

"Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливы", – написал Туск.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание.

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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