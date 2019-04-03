Туск прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Президент Европейского совета призвал набраться терпения относительно ситуации с Brexit
Президент Европейского совета Дональд Туск призвал сохранять терпение из-за неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС.
Об этом он написал в Twitter
"Даже если после сегодняшнего дня мы не знаем, каким будет конечный результат, давайте будем терпеливы", – написал Туск.
Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание.
Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.
Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.
Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.
Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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