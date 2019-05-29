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Туск уверил, что Евросовет и Европарламент не допустят конфликта из-за главы ЕК

29 мая, 00:31

Все лидеры хотят хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров по назначению главы ЕК

Фото: Getty Images

Глава Европейского совета (саммита ЕС – ред) Дональд Туск выразил уверенность, что его ведомству и Европарламенту (ЕП) удастся избежать межинституционального конфликта, к которому может привести назначение нового председателя Еврокомиссии.

"Я уверен, что мы найдем лучший путь вести переговоры с ЕП, потому что это наш общий интерес. Никто не заинтересован в межинституциональном конфликте — ни мы, ни Европарламент", — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.

"Все лидеры хотят хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров по назначению главы ЕК. Как я сказал, мы хотим уважать ЕП и его мнение", — добавил Туск. Он также сообщил, что на саммите заявил о своей позиции уходящему главе Европарламента Антонио Таяни о том, что "автоматизма в назначении председателя ЕК не будет".

Ранее Таяни после консультаций с лидерами основных парламентских фракций заявил, что все ведущие фракции ЕП будут добиваться назначения нового главы Еврокомиссии только по системе "главного кандидата".

Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег ЕС, Туск

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Источник:

ТАСС

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