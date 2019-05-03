Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Туск встретится с Порошенко на саммите "Восточного партнерства"

3 мая, 16:16

В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства"

Фото: president.gov.ua

Председатель Европейского Совета Дональд Туск 13 мая проведет двухстороннюю встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, а также с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Молдовы Павлом Филипом. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства" 13 мая в Брюсселе: Порошенко, Филип и Алиев", – написал Йозвяк.

Напомним, 13 мая в Брюсселе пройдет встреча, посвященная десятилетию программы "Восточное партнерство". Как сообщили в пресс-службе Европейского Совета, заседание будет проходить под руководством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Участие во встрече примут главы МИД стран-членов Евросоюза и участниц "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Также ранее стало известно, что Беларусь получила приглашение от Европейского Союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю юбилея "Восточного партнерства"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег брюссель, Порошенко, встреча, алиев, Туск, Филип

Вы сейчас просматриваете новость " Туск встретится с Порошенко на саммите "Восточного партнерства"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 лет "Восточного партнерства": лидеров Украины и не только ждут в Брюсселе

Сегодня, 15:11

В бельгийской столице состоится встреча лидеров ЕС с главами МИД и руководством шести стран-участниц программы

Туск рассказал, о чем говорил с Зеленским и Порошенко

23 апреля, 22:39

Председатель Европейского совета заверил Зеленского в неизменной поддержке ЕС Украине

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

Апаршин о возможности восстановления ядерного статуса Украины

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

В китайском зоопарке показали малыша редкой курносой обезьяны

Стало известно, какие подарки получила Пугачева на 70-летие

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Закон о коммуналке в действии: стоит ли бояться штрафов

Польша нашла замену российской нефти

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

"Чтобы не рухнул?": Оккупанты вводят жесткие ограничения на мосту