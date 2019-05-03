Туск встретится с Порошенко на саммите "Восточного партнерства"
В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства"
Председатель Европейского Совета Дональд Туск 13 мая проведет двухстороннюю встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, а также с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Молдовы Павлом Филипом. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
"В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства" 13 мая в Брюсселе: Порошенко, Филип и Алиев", – написал Йозвяк.
Напомним, 13 мая в Брюсселе пройдет встреча, посвященная десятилетию программы "Восточное партнерство". Как сообщили в пресс-службе Европейского Совета, заседание будет проходить под руководством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.
Участие во встрече примут главы МИД стран-членов Евросоюза и участниц "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.
Также ранее стало известно, что Беларусь получила приглашение от Европейского Союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю юбилея "Восточного партнерства"
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