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Туск заявил о необходимости гендерного равенства во главе ЕС

29 мая, 05:03

Среди трех главных претендентов, выдвинутых тремя лидирующими фракциями Европарламента, пока есть только одна женщина

Фото: ЛОГА

Институты Евросоюза в духе равенства полов должны возглавить двое мужчин и две женщины. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Институты ЕС должны возглавлять две женщины и двое мужчин", — заявил Туск.

Среди трех главных претендентов на этот пост, выдвинутых тремя лидирующими фракциями Европарламента, только одна женщина — еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которую поддерживают либеральные демократы.

Помимо председателя Еврокомиссии, который обладает самыми широкими полномочиями в Евросоюзе, лидеры ЕС должны определиться с кандидатурами на посты глав Европарламента, Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС. Смена руководства Европарламента должна произойти в июле, а полномочия руководителей всех остальных институтов ЕС истекают 31 октября.

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Как сообщалось, в ходе выборов в Европарламент, прошедших 23-26 мая, крупнейшие политические силы выдвигали своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Этот принцип, впервые реализованный на выборах в 2014 году, рассчитан на то, чтобы граждане стран ЕС могли опосредованно влиять на то, кто займет эту высокую должность.

Европарламент счел, что тогда этот принцип был реализован успешно: ЕК возглавил Жан-Клод Юнкер от Европейской народной партии (ЕНП), получившей большинство мест в парламенте.

В настоящий момент основными кандидатами являются германский политик Манфред Вебер от ЕНП, социал-демократ Франс Тиммерманс, который сейчас является зампредседателя Еврокомиссии, и действующий еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от Альянса либералов и демократов за Европу.

Наблюдатели отмечают, что больше всего шансов возглавить ЕК у Вебера, так как ЕНП, по предварительным официальным результатам, набрала наибольшее число мандатов – 180.

Как известно, 26 мая проходил последний, четвертый день голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлилось до 23:00, когда закрылись участки в Италии.

Выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре.

На выборах избрали 751 евродепутата. Каждая страна-член имеет четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны (Кипр, Люксембург и Мальта) имеют лишь по шесть евродепутатов.

Напомним, ранее мы писали, что в голосовании принимают участие более 400 млн человек. Избирательный бюллетень почти метр в длину: за 751 место в ЕП борются 40 партий. 

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Тег выборы, ЕС, Туск, гендерное равенство, гендер

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Источник:

ТАСС

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