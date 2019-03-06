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Туск заявил об угрозе вмешательства в выборы Европарламента

Сегодня, 03:46

Выборы состоятся в мае

Дональд Туск
Дональд Туск. Фото: Сегодня
Туск заявил об угрозе вмешательства в выборы Европарламента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be0/77b/5c6be077bc491.jpg Евросоюз Выборы состоятся в мае

Президент Европейского совета Дональд Туск предупредил о враждебном иностранном вмешательстве в выборы Европейского парламента. Об этом сообщает "Радио. Свобода".

"Существуют внешние антиевропейские силы, которые стремятся – открыто или тайно – повлиять на демократический выбор европейцев, как это было в случае с Brexit и другими недавними избирательными кампаниями по всей Европе", – сказал Туск.

Отмечается, что Туск конкретно не назвал Россию, но именно Кремль был обвинен британским правительством в манипуляциях во время референдума по выходу Великобритании из ЕС. Также Франция и Германия обвинили Россию в том, что она пыталась повлиять на их выборы таким же образом, как "российские тролли", вероятно, вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

Украинская власть тоже неоднократно предупреждала о попытках Москвы повлиять на ход голосования на выборах в Украине, которые состоятся в марте.

"Не позволяйте политическим партиям, которые финансируются внешними силами, враждебными к Европе, принимать решения по ключевым приоритетам ЕС и руководству европейскими государственными институтами", - сказал Туск.

Ранее еврокомиссар по безопасности союза Джулиан Кинг заявил, что майские выборы в Европарламент являются потенциальной мишенью для внешнего вмешательства.

Напомним, в декабре стало известно о планах Европейского союза усилить противодействие российской пропаганде, выделив на это 5 млн евро, что является в пять раз больше, чем годом ранее.

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Тег выборы, Европарламент, Туск, вмешательство, Дональд Туск

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