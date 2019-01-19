Тысячи полицейских и жандармов мобилизованы перед новой волной протестов во Франции

Лидеры «желтых жилетов» призвали в социальных сетях сторонников выйти на манифестации в столице и провинции

Фото: AFP

Тысячи полицейских и жандармов мобилизованы перед новой волной протестов во Франции //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/271/b94/5c4271b946163.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/271/b94/5c4271b946163.jpg 2019-01-19T02:41:00+02:00 Евросоюз Лидеры «желтых жилетов» призвали в социальных сетях сторонников выйти на манифестации в столице и провинции

Более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействованы в запланированной на субботу операции по обеспечению правопорядка на улицах французских городов в связи с новой акцией протеста "желтых жилетов". Об этом сообщила газета "Вэн минют" со ссылкой на источники в МВД Франции.

Лидеры "желтых жилетов" призвали в социальных сетях сторонников выйти на манифестации в столице и провинции. Местами наиболее массовых акций станут Париж, Бордо, Лион, Тулуза, Лилль, Нанси, Ла Рошель и Руан.

Как сообщили в префектуре столичной полиции, власти Парижа решили установить в центре города периметр безопасности, охватывающий улицы, ведущие к Елисейскому дворцу, зданиям МВД и другим правительственным учреждениям. Префектура мобилизовала в эти кварталы более 5 тыс. правоохранителей.

Один из неформальных лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ в "Фейсбуке" предложил активистам собраться на Эспланаде Инвалидов в седьмом округе столицы. Он призвал принести цветы и свечи в память о погибших с начала акции. По данным агентства Франс Пресс, за последние два месяцы погибли десять человек, более 1600 получили травмы разной степени тяжести.

Другие представители "желтых жилетов" предложили провести акцию протеста на площади Бастилии. Интерес к этой манифестации, согласно данным организаторов, уже высказали 27 тыс. человек. В префектуре полиции ожидают, что другие группы манифестантов соберутся на площади Республики и на подступах к Елисейским полям. "Желтые жилеты" проведут пикеты и на автострадах в регионах.

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы. В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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