Тюрьма за нарушение карантина в Италии и отмена Олимпиады в Токио: как мир борется с коронавирусом

Великобритания вводит строгий карантин. Больше двух – не собираться, без причин на улицу – не выходить. Позволили заниматься спортом на свежем воздухе, раз в день и в одиночку. А летние Олимпийские игры в Японии перенесены на следующий год. Как мир сражается с коронавирусом сегодня?

Главного праздника спорта не будет. По крайней мере, этим летом в Токио. С таким заявлением выступил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд. Соревнования должны были стартовать 24 июля, но из-за пандемии коронавируса их перенесут в год. А чуть позже появилось и официальное заявление.

"Учитывая безопасность спортсменов, мы не можем не подумать о переносе. Все еще есть возможность, что Игры пройдут как запланировано, но мы просчитываем различные варианты. Это будет сложно, но думаю отложений ненадолго", – заявил член МОКДик Паунд.

Накануне Канада, а за ней Австралия заявили, что откажутся от участия, если же Игры будут проходить в этом году и в Токио. Подождать, пока утихнет пандемия, призвали и в федерациях легкой атлетике США и Великобритании.

А вот в ВОЗ заявили, что пандемия не только не утихает, она наоборот – ускоряется, а карантина для победы над вирусом уже недостаточно.

Тедрос Гебреесус, глава ВОЗ:

"Прошло всего 67 дней от первого случая до того, как их количество возросло до ста тысяч. 11 дней – для второй сотни тысяч. Только за четыре дня – есть более трехсот тысяч. Просить людей оставаться дома важно и это дает нам время, но оборонительные меры не помогут победить. Мы должны тестировать все подозрительные случаи, изолировать и отслеживать все контакты больных".

Наихудшей на планете ситуация остается в Италии. Там количество смертей от вспышки COVID 19 превысило 6 тысяч человек, почти 64 тысячи – заболели. Передвигаться по стране и выходить на улицу без уважительной причины нельзя. Нарушителям грозит 200 евро штрафа и до трех месяцев тюрьмы.

В тренде Во Франции успешно испытали лекарства от COVID-19: подробности

Анджело Боррелли, руководитель Департамента гражданской защиты:

"Сегодня начнем по количеству людей, которые выздоровели. За сутки их 408, а всего 7432 лчеловека. Количество зараженных тоже выросло на 3780. Половина всех больных – на дому, без симптомов, или с легкими симптомами. Шесть процентов инфицированных в реанимации, остальные в обычных отделениях. К сожалению, имеем 602 новых летальных исходов".

Так же как и вечный город, в города-привидения превратились и другие европейские столицы. Например, Лиссабон. В Португалии сейчас больше двух тысяч больных, и по оценкам медиков цифра постоянно будет расти до конца апреля. Лишь немногие прохожие видны на улицах и в Париже. В общем во Франции зарегистрировано более 20 тысяч больных и 860 летальных случаев.

В Мадриде, где карантин продлится, по крайней мере, до 11 апреля тоже, нелюдно. Коронавирус унес жизни более 2300 испанцев, 35 тысяч заболели. Поэтому на улицах сейчас лишь единичные машины, полиция и коммунальщики с дезраствором.

Ранее сообщалось о том, что Испания обгоняет Италию по темпам распространения коронавируса. Там инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама