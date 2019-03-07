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У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшие

Сегодня, 09:07

Среди погибших есть двое детей, они скончались во время перевозки в больницу

Фото: AFP
У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a5/d53/5c51a5d532af9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a5/d53/5c51a5d532af9.jpg Евросоюз Среди погибших есть двое детей, они скончались во время перевозки в больницу

Близ греческого острова Самос затонула лодка, перевозившая мигрантов. Погибли мужчина и двое детей, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Как сообщили в портовых службах Самоса, лодка затонула в среду вечером. На момент крушения, по словам мигрантов, в лодке находились 12 человек. В ходе поисково-спасательной операции, в которой участвовал катер греческой Береговой охраны, судно агентства Евросоюза по безопасности границ и вертолет ВМС Греции, удалось спасти девять человек.

Среди погибших есть двое детей: они скончались во время перевозки в больницу. Всех остальных спасенных доставили в больницу Самоса.

Напомним, ранее у берегов Ливии и Марокко в Средиземном море затонули две лодки, на которых преимущественно находились мигранты из Западной Африки. В результате происшествий, вероятно, погибли 170 человек.

Также мы писали, что у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной.

А в Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами. Паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора на озере Виктория в Африке. В результате крушения погибли более 40 человек.

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Тег Греция, море, мигранты, погибшие, перевернулась, лодка

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Источник:

ТАСС

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