У берегов Греции затонула лодка с мигрантами: есть погибшие
Среди погибших есть двое детей, они скончались во время перевозки в больницу
Близ греческого острова Самос затонула лодка, перевозившая мигрантов. Погибли мужчина и двое детей, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Как сообщили в портовых службах Самоса, лодка затонула в среду вечером. На момент крушения, по словам мигрантов, в лодке находились 12 человек. В ходе поисково-спасательной операции, в которой участвовал катер греческой Береговой охраны, судно агентства Евросоюза по безопасности границ и вертолет ВМС Греции, удалось спасти девять человек.
Среди погибших есть двое детей: они скончались во время перевозки в больницу. Всех остальных спасенных доставили в больницу Самоса.
Напомним, ранее у берегов Ливии и Марокко в Средиземном море затонули две лодки, на которых преимущественно находились мигранты из Западной Африки. В результате происшествий, вероятно, погибли 170 человек.
Также мы писали, что у берегов Туниса в Средиземном море погибли по меньшей мере 48 мигрантов, еще 67 были спасены береговой охраной.
А в Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами. Паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора на озере Виктория в Африке. В результате крушения погибли более 40 человек.
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