У берегов Италии сгорела лодка с мигрантами, есть жертвы

В результате пожара на лодке с мигрантами недалеко от южного побережья Италии погибли по меньшей три человека. Об этом сообщили представители полиции и органов здравоохранения, передает Reuters.
Всего на лодке было около 20 мигрантов, погибли двое мужчин и женщина.
Служба здравоохранения итальянского портового города Кротоне сообщила, что еще пять мигрантов были ранены и доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Кроме мигрантов пострадали также два сотрудника финансовой полиции, которые пытались отвести судно с мигрантами в безопасное место, но двигатель корабля загорелся и произошел взрыв.
Продолжаются поиски мигрантов, которые пропали после взрыва.
Напомним, у Ионического острова Пасхи в Греции затонуло судно с беженцами, которое направлялось в Италию. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.
Также мы сообщали, что у побережья Туниса перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли более 80 человек.
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