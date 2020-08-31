У берегов Италии сгорела лодка с мигрантами, есть жертвы

Пострадали также два сотрудника полиции

В результате пожара на лодке с мигрантами недалеко от южного побережья Италии погибли по меньшей три человека. Об этом сообщили представители полиции и органов здравоохранения, передает Reuters.

Реклама

Всего на лодке было около 20 мигрантов, погибли двое мужчин и женщина.

Служба здравоохранения итальянского портового города Кротоне сообщила, что еще пять мигрантов были ранены и доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме мигрантов пострадали также два сотрудника финансовой полиции, которые пытались отвести судно с мигрантами в безопасное место, но двигатель корабля загорелся и произошел взрыв.

В тренде В 10 раз заразнее обычного: ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Продолжаются поиски мигрантов, которые пропали после взрыва.

Реклама

Напомним, у Ионического острова Пасхи в Греции затонуло судно с беженцами, которое направлялось в Италию. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.

Также мы сообщали, что у побережья Туниса перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли более 80 человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама