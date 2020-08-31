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У берегов Италии сгорела лодка с мигрантами, есть жертвы

31 августа, 04:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пострадали также два сотрудника полиции

В результате пожара на лодке с мигрантами недалеко от южного побережья Италии погибли по меньшей три человека. Об этом сообщили представители полиции и органов здравоохранения, передает Reuters.

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Всего на лодке было около 20 мигрантов, погибли двое мужчин и женщина.

Служба здравоохранения итальянского портового города Кротоне сообщила, что еще пять мигрантов были ранены и доставлены в больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Кроме мигрантов пострадали также два сотрудника финансовой полиции, которые пытались отвести судно с мигрантами в безопасное место, но двигатель корабля загорелся и произошел взрыв.

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Продолжаются поиски мигрантов, которые пропали после взрыва.

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Напомним, у Ионического острова Пасхи в Греции затонуло судно с беженцами, которое направлялось в Италию. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.

Также мы сообщали, что у побережья Туниса перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибли более 80 человек.

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Италия мигранты беженцы лодка пожар
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