У Джонсона резко ответили на планы Шотландии провести референдум о независимости

Премьер-министр Великобритании планирует после выхода из Евросоюза укрепить отношения между всеми регионами

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO/JAS

Правительство Великобритании не будет поддерживать проведение референдума о независимости Шотландии. Об это говорится в заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека на сайте британского правительства.

"Людям в Шотландии надоели постоянные политические споры и расточительные дебаты. Вот почему мы не будем поддерживать планы Первого министра по проведению еще одного нежелательного референдума о разлуке", – сказал он.

По словам Джека, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

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Ранее первый министр шотландского правительства Никола Стерджен заявила, что Шотландия намерена провести референдум о независимости.

Согласно действующему закону, чтобы провести очередной референдум на законных основаниях, Шотландии необходимо разрешение британского правительства в Вестминстере.

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На первом референдуме по этому вопросу в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. В то же время 23 июня 2016 года в ходе референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. После этого Стерджен снова заговорила о возможном выходе страны из Соединенного Королевства.

В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Однако позднее Стерджен временно отказалась от подготовки второго плебисцита, заявив, что этот вопрос необходимо решить после того, как станет понятно, на каких условиях будет проходить Brexit.

Ранее парламенты Шотландии и Уэльса официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

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