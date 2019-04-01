У ЕС кончается терпение относительно Brexit – Юнкер
Глава Еврокомиссии ожидает, что британский парламент согласует дальнейшие шаги в ближайшие дни
Терпение ЕС относительно Brexit исчерпывается. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Rai News.
"До наших британских друзей у нас много терпения, но даже терпение иссякает… Сейчас мы знаем, относительно чего британский парламент говорит "нет". Но мы не знаем, относительно чего он может сказать "да", - сказал глава Еврокомиссии.
Юнкер ожидает, что британский парламент согласует дальнейшие шаги в ближайшие дни.
Отметим, министр юстиции Соединенного Королевства Дэвид Гок заявил, что проект соглашения об условиях Brexit, которое британское правительство согласовало с Брюсселем, остается лучшим вариантом для страны, несмотря на то, что Палата общин уже трижды отказалась утверждать данный документ.
Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.
В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.
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