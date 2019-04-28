У границ России пройдут масштабные учения НАТО

В масштабных учениях примут участие военнослужащие из 13 стран

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Крупнейшие в Эстонии международные учения под эгидой НАТО "Весенний шторм" начнутся в понедельник, 29 апреля, на границе с Россией. В учениях примут участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Учения будут идти на протяжении трех недель с 29 апреля до 17 мая. Согласно заявлению, основной задачей является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышение готовности к выполнению тактических задач.

В маневрах будут участвовать военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии. Со стороны Эстонии примут участие подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, а также личный состав народного ополчения. Кроме них в учениях примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО, а также военнослужащие стран-союзников и партнеров, которые прибывают в республику на период учений.

В учениях задействуют сотни единиц техники: бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, боевые корабли, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В частности, в небе Эстонии будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk. Большая часть маневров с участием боевых кораблей пройдет с 6 по 9 мая в портах Таллина и вьезда Ляэне-Вирумаа.

В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Напомним, на востоке Украины прошли масштабные учения сил противовоздушной обороны Украины с участием расчетов ракетных комплексов и авиации. В штабе Объединенных сил показали, как ВСУ защищают небо над Донбассом.

Кроме того, на днях прошли масштабные учения сил ПВО. Это было вызвано тревожными разведданными об активизации стратегической авиации России всего в 20 километрах от украинской границы.

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