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У Макрона лопнуло терпение: "желтые жилеты" в центр Парижа не пустят

Сегодня, 12:28

Из-за масштабов беспорядков и ущерба от манифестантов в центре Парижа президент хочет запретить протесты на Елисейских полях

Фото: AFP
У Макрона лопнуло терпение: "желтые жилеты" в центр Парижа не пустят //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/8c8/5c8f718c8be98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/8c8/5c8f718c8be98.jpg Евросоюз Из-за масштабов беспорядков и ущерба от манифестантов в центре Парижа президент хочет запретить протесты на Елисейских полях

На фоне массовых беспорядков, которыми завершилась 18-ая неделя протестов "желтых жителов" в Париже, участникам демонстраций может запретить проводить манифестации в "сердце" столицы республики – на Елисейских полях.

Как пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники в Елисейском дворце, президент Франции Эмммануэль Макрон всерьез изучает такую возможность. Из-за масштабов столкновений он даже был вынужден прервать свой отдых в Пиренеях.

В свою очередь, премьер-министр Эдуард Филипп подтвердил, что предпринятые меры безопасности оказались недействительными – сдержать многочисленные поджоги и случаи вандализма они не смогли. В целом, около восьми десятков магазинов были разграблены.

"Анализ вчерашних событий показывает, что принятых мер было недостаточно для сдерживания насилия и предотвращения правонарушений", – цитирует его Le Figaro 18 марта.

Стоит отметить, что для усмирения агрессивных манифестантов правоохранители применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Напомним, что в демонстрациях 16 марта во Франции приняли участие более 32 тыс. человек, при этом пострадали 17 полицейских и 42 манифестанта.

Кроме того, в связи с беспорядками в Париже 237 человек были задержаны, однако официальная сумма убытков, нанесенных городу манифестантами пока не называлась. Ранее сообщалось примерно о двух сотнях задержанных.

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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Тег Франция, Париж, протест, демонстрации, беспорядки, Макрон, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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