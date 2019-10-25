У Макрона заявили, что Лондон должен привести веские причины для отсрочки Brexit

В Брюсселе в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Великобритания должна предоставить веские основания для того, чтобы страны ЕС согласовали отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава сообщества. Об этом сообщил источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, передает Reuters.

"Франция выступает за мотивированную и умеренную отсрочку. Однако пока ничего подобного у нас нет. Мы должны показать британцам, что им необходимо прояснить ситуацию и что пока отсрочка не предоставлена", – отметил он.

Источник затруднился сказать, на какой срок Париж будет готов согласиться при условии, что Лондон предоставит политически оправданное объяснение, под которым прежде Франция подразумевала проведение выборов или референдума. По его словам, французский лидер убежден в необходимости сохранения фактора времени для того, чтобы обеспечить завершение ратификационного процесса британским парламентом.

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"Давление необходимо сохранять", – отметил источник.

Ранее источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза в третий раз за эту неделю не смогли согласовать новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава сообщества по запросу Лондона.

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Напомним, 22 октября вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 депутатов. Эта было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели законопроект и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как только 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

Отметим, глава Евросовета Дональд Туск получил письмо с просьбой о переносе сроков Brexit от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британский премьер попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство.

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