У Мэй готовятся к провалу нового голосования по Brexit – СМИ

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период

Tереза Мэй. Фото: AFP

У Мэй готовятся к провалу нового голосования по Brexit – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b0/bf0/5c72b0bf0c62c.jpg 2019-03-07T12:44:00+02:00 Евросоюз Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента. Об этом сообщает в четверг газета The Daily Telegraph.

На Даунинг-стрит уже строят планы по третьему голосованию по Brexit, а Мэй готовится выступить с просьбой к членам парламента о том, чтобы они поддержали сделку, отмечает газета.

Один из источников газеты в кабинете министров заявил, что сделка "наверняка" провалится в парламенте.

На прошлом голосовании члены британской Палаты общин не поддержали сделку по Brexit с перевесом в 230 голосов. Советники Мэй полагают, что если в этот раз сделка не пройдет палату с перевесом менее чем в 60 голосов, то у Т.Мэй будут все шансы на победу в третьем голосовании. В то же время, отмечает газета, некоторые члены кабинета Мэй полагают, что премьер проиграет голосование с перевесом в 100 голосов.

Шансы на то, что парламент в этот раз поддержит сделку Мэй, кажутся все менее вероятными после встречи генпрокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса и министра по Brexit Стивена Баркли с переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье. Кокс заявил, что в ходе содержательных переговоров он сделал ЕС "несколько разумных предложений" по Brexit, но, по данным газеты, Брюссель эти предложения отверг.

Официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас после переговоров сообщил, что, по мнению Барнье, переговоры проходят в конструктивной атмосфере, но остаются сложными, и соглашение пока не достигнуто.

Ожидается, что второе голосование по Brexit в британской Палате общин состоится 12 марта. Мэй ранее обещала, что если парламент отвергнет сделку, то в среду пройдет голосование о том, готовы ли депутаты к выходу из ЕС без соглашения. В четверг пройдет голосование о переносе сроков Brexit.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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