Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

У Мэй рассказали, при каких условиях вынесут на новое голосование сделку по Brexit

Сегодня, 16:41

Британский премьер ждет гарантий того, что соглашение будет поддержано в парламенте

Фото: Getty Images
У Мэй рассказали, при каких условиях вынесут на новое голосование сделку по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d5/802/5c92d580249e0.jpg Евросоюз Британский премьер ждет гарантий того, что соглашение будет поддержано в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет готова в третий раз внести на рассмотрение Палаты общин ранее заключенное ею с властями в Брюсселе соглашение по условиям Brexit лишь в случае, если будут гарантии поддержки данной сделки парламентом. Об этом в понедельник сообщил представитель главы правительства.

"Мы вернемся к голосованию только тогда, когда будем полагать, что в состоянии одержать победу", – сказал сотрудник премьерской канцелярии, чьи слова передает агентство Reuters. Он отказался комментировать сообщения о возможности проведения третьего голосования по сделке уже во вторник.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. 

Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, известного парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.

Однако, по мнению Пестона, даже возможная поддержка соглашения сторонниками Риса-Могга, объединенными в так называемую European Research Group (ERG) и 10 депутатов от союзнической для тори Демократической юнионистской партии все равно не обеспечит премьера достаточной для прохождения сделки поддержкой в парламенте, поскольку бывший замминистра по вопросам Brexit Стив Бейкер и другие пуритански настроенные депутаты от тори в любом случае выступают против заключенного соглашения.

Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег голосование, Мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " У Мэй рассказали, при каких условиях вынесут на новое голосование сделку по Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС завершил подготовку к "жесткому" сценарию: в ЕС назвали дату Brexit без сделки

Сегодня, 13:06

Все более вероятно, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз без соглашения, заявили в Брюсселе

Мэй готова уйти в отставку, но при одном условии

Сегодня, 12:06

Британский премьер готова пойти на такой шаг ради одобрения Палатой общин сделки с ЕС по Brexit

Мэй обсудила ситуацию вокруг Brexit с членами своего кабинета

Сегодня, 00:03

Факт встречи подтвердили журналистам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10

Мэй собрала кризисное совещание с министрами и однопартийцами

Вчера, 19:31

Кризисное совещание собрано на фоне обсуждения возможной отставки Мэй

Катя Кищук показала голую грудь

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Вчера, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

23 марта, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

23 марта, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Любви больше нет: 5 вещей, чего никогда не сделает любящий муж

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина