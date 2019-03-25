У Мэй рассказали, при каких условиях вынесут на новое голосование сделку по Brexit
Британский премьер ждет гарантий того, что соглашение будет поддержано в парламенте
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет готова в третий раз внести на рассмотрение Палаты общин ранее заключенное ею с властями в Брюсселе соглашение по условиям Brexit лишь в случае, если будут гарантии поддержки данной сделки парламентом. Об этом в понедельник сообщил представитель главы правительства.
"Мы вернемся к голосованию только тогда, когда будем полагать, что в состоянии одержать победу", – сказал сотрудник премьерской канцелярии, чьи слова передает агентство Reuters. Он отказался комментировать сообщения о возможности проведения третьего голосования по сделке уже во вторник.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сторонникам Brexit в рядах Консервативной партии, что уйдет в отставку в случае одобрения Палатой общин заключенного ею с Брюсселем соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Британский телеведущий Роберт Пестон сообщил, что получил информацию о том, что Мэй донесла информацию о готовности покинуть свой пост в случае одобрения сделки до ведущих представителей лагеря евроскептиков в парламентской фракции тори, в том числе до экс-главы МИД Бориса Джонсона, экс-главы правящей партии Иана Данкана Смита, экс-министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, известного парламентария Джейкоба Рис-Могга и других политиков, присутствовавших на встрече.
Однако, по мнению Пестона, даже возможная поддержка соглашения сторонниками Риса-Могга, объединенными в так называемую European Research Group (ERG) и 10 депутатов от союзнической для тори Демократической юнионистской партии все равно не обеспечит премьера достаточной для прохождения сделки поддержкой в парламенте, поскольку бывший замминистра по вопросам Brexit Стив Бейкер и другие пуритански настроенные депутаты от тори в любом случае выступают против заключенного соглашения.
Напомним, недавно саммит глав государств и правительств ЕС согласился отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта.
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