У Мэй заявили, что Россия умышленно искажала информацию по Солсбери

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Москва, отвечая на запросы Лондона относительно инцидента в Солсбери, умышленно искажала информацию, передает агентство Reuters.

"Мы несколько раз запрашивали Россию предоставить отчет о том, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали посредством умышленных искажений и лжи. Не вижу ничего, что позволяло бы предположить, что что-то изменилось", - приводит слова представителя Мэй агентство.

"Эти люди (подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. – Ред.) являются офицерами российской военной разведки, ГРУ. Правительство (Великобритании) выявило роль ГРУ, ее агентов и методы, эта позиция нашла поддержку наших международных партнеров", - сказал он далее.

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что спецоперация по отравлению Скрипалей в Британии стала результатом конкуренции внутри российских спецслужб, в которых определенные функционеры хотели выслужиться. И президент РФ Владимир Путин, сделав заявление о том, что подозреваемые известны Кремлю, но в деле якобы нет никакого криминала, говорит о том, что главе России приходится отвечать за просчеты своих спецслужб.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются главными подозреваемыми по делу об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, известны российским властям.

Напомним, что еще буквально пару дней назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что у России нет информации о личностях мужчин, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей.

Подробнее о действиях и угрозах спецслужб РФ за пределами России читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".