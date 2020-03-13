У премьера одной из стран ЕС заподозрили коронавирус

Румынский лидер Людовик Орбан общался с сенатором, у которого обнаружили инфекцию

Премьер-министр Румынии, где ранее жители деревни Нукшоара протестовали против размещения в их населенном пункте "коронавирусного" центра обсервации, решил отбыть домашний карантин.

Как сообщают румынские СМИ, об этом Людовик Орбан сообщил 13 марта – решение о самоизоляции он принял из-за контакта с членом Сената от его Либеральной партии Вергилием Читаку, у которого ранее подтвердился COVID-19.

13 марта у Орбана были запланированы переговоры с румынским президентом Клаусом Йоханнисом касательно будущего правительства, а на следующей неделе он должен был получить одобрение парламента.

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Также отправят на карантин и заставят сдать анализы на COVID-19 всех лидеров Либеральной партии Румынии.

О позитивных результатах теста на вирус у Читаку, его ассистента, жены и сына стало известно ранее в этот же день.

Людовик Орбан. Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Румынии зафиксировали 25 февраля – инфекция проникла в страну с мужчиной из Италии. На сегодняшний день в стране подтверждены 68 случаев заражения.

Также, как мы уже писали, коронавирус обнаружили и у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. При этом и глава правительства, и его жена Софи Грегуар-Трюдо чувствуют себя хорошо. Сам премьер решил тест не проходить, поскольку у него нет симптомов.

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