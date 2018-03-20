У президента Польши сделали заявление по чемпионату мира по футболу в России

Дуда принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России

Президент Польши Анджей Дуда решил, что не будет участвовать в открытии чемпионата мира по футболу этим летом в России. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире RMF FM.

"Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России", – сообщил Щерский, уточнив, что речь идет об отказе Дуды от участия в открытии соревнований.

Также сообщалось, что Дуда не будет поздравлять президента РФ Владимира Путина по случаю победы на выборах.

Щерский пояснил, что, по мнению президента, сейчас неподходящий момент для поздравлений.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", – сказала Меркель.

Напомним глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может не принять участие в Чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Министр иностранных дел заявил, что ему "трудно представить", как Великобритания будет участвовать в турнире, если путинская Россия окажется виновной в отравлении Скрипаля.

16 марта Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.