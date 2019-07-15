У России есть "последний шанс" на спасение ДРСМД – Столтенберг
Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет лежит на руководстве Кремля
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по распространению ракет средней и малой дальности.
Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет "лежит на руководстве Кремля", сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несет полную ответственность за последствия", — заявил Столтенберг.
Ранее Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты.
Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.
Официально США выйдут из Договора 2 августа. Этого может не произойти, если Россия примет решение уничтожить новую ракету средней дальности, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.
О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У России есть "последний шанс" на спасение ДРСМД – Столтенберг". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выход России из ракетного договора с США: Евросоюз осудил решение Кремля
Брюссель призывает Москву сохранить Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
НАТО готовит ответ на ракетное решение России
Зеркальный ответ Москве заключается в создании собственных ракетных средств наземного базирования
Комитет ПА ОБСЕ признал Россию ответственной за срыв ракетного договора со США
Автором выступил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Ричард Хадсон
Генсек НАТО пообещал "оборонный ответ" на выход России из ракетного договора с США
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности играет ключевую роль в евроатлантической безопасности