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У России есть "последний шанс" на спасение ДРСМД – Столтенберг

15 июля, 02:46

Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет лежит на руководстве Кремля

Фото: AFP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию использовать свой "последний шанс" для соблюдения Договора по распространению ракет средней и малой дальности.

Он заявил, что ответственность за утилизацию ракет "лежит на руководстве Кремля", сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несет полную ответственность за последствия", — заявил Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности не удастся спасти, НАТО даст ответ в форме самозащиты. 

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Официально США выйдут из Договора 2 августа. Этого может не произойти, если Россия примет решение уничтожить новую ракету средней дальности, которая, как считают в НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Тег Россия, НАТО, Столтенберг, РСМД, ДРСМД, ракетный договор

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