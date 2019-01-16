У России появились новые проблемы с "Северным потоком – 2" в Европе

14 стран ЕС хотят урегулировать европейское законодательство по строительству новых газопроводов

Фото: nord-stream.com

У России появились новые проблемы с "Северным потоком – 2" в Европе https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dad/2bb/5c3dad2bbf63e.jpg 2019-01-16T13:03:00+02:00 Евросоюз 14 стран ЕС хотят урегулировать европейское законодательство по строительству новых газопроводов

Предложение Румынии изменить законодательство, которое может осложнить создание "Северного потока-2", поддержали тринадцать стран Европейского Союза. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на источники.

"15 января эту тему обсуждали в Брюсселе эксперты 28 стран. До сих пор такие действия блокировали две страны, которые до этого возглавляли Совет Европейского Союза – Австрия и Болгария. Румыния, которая 1 января начала свое шестимесячное председательство в Совете ЕС, решила ускорить работу в этом направлении", - сообщает издание.

В румынском предложения говорится о необходимости урегулировать дело новых газопроводов, соединяющих страны ЕС с другими государствами.

"Все газовые маршруты, также импортные и их морские части на территории ЕС, должны подлежать строгим правилам Евросоюза. Кроме того, в новом документе записано – если страна-участница ЕС хочет заключить контракт со страной, которая не входит в ЕС, сначала свое согласие на это должна дать Европейская комиссия", - информирует издание.

Также отмечается, что Брюссель будет проверять, соответствует ли трубопровод законодательству ЕС, нет ли риска негативного влияния на внутренний газовый рынок и не скажется ли это негативно на безопасности поставок или конкуренции.

Напомним, 12 декабря 2018 года Европарламент выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток – 2". Это следует из текста резолюции Европейского парламента по докладу "О реализации Соглашения об ассоциации ЕС–Украина".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Ранее "Нафтогаз Украины" раскрыл план "Б" на случай запуска "Северного потока – 2".

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Источник: Польское радио Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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