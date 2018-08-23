У Соломоновых Островов произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в среду у побережья Соломоновых Островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 76,7 км к юго-западу от острова Таро. Очаг залегал на глубине 44,2 км.

Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе возникновения цунами не поступала.

Соломоновы Острова – государство в юго-западной части Тихого океана. Входят в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.

Как сообщалось, в Карибском море возле берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее данным, землетрясение произошло в 20 км от города Ягуарапаро. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 123 км.

Ранее мы писали, что землетрясение магнитудой 6.9 произошло в воскресенье вечером в районе индонезийского острова Ломбок.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в воскресенье в центральной части Турции.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в Коста-Рике. Эпицентр подземных толчков находился в 174 км к юго-западу от города Сан-Хосе (336 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в западной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр стихии находился в 1116 км к северу от острова Гуам, принадлежащего США, и в 1403 км к югу от Токио. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,3 км.