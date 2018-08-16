У совершившего теракт в Лондоне могли быть проблемы с психикой – СМИ

Сегодня, 13:52

 29-летний подозреваемый находился в сложной жизненной ситуации 

Фото: AFP
Фото: AFP

Салих Хатер, выходец из Судана, которого арестовали по подозрению в совершении предумышленного наезда на людей возле здания британского парламента в Лондоне, мог страдать депрессивным расстройством. Об этом пишет Daily Express. 

Его знакомые рассказали,что 29-летний подозреваемый находился в сложной ситуации – его  отец и брат погибли в двух не связанных друг с другом автокатастрофах, а он сам был исключен из Университета Ковентри, где учился на курсах подготовки бухгалтеров. По их словам, он редко посещал мечеть, хотя и был мусульманином, но при этом был очень активен в местной суданской диаспоре. Для людей, которые лично знают подозреваемого, произошедшее стало шоком, некоторые из них предположили, что он просто не справился с управлением автомобилем.

29-летний мужчина, Салих Хатер, продолжает находиться под стражей в полицейском участке в южной части Лондона, также сказано в сообщении. 

Как известно, автомобиль Ford Fiesta во вторник утром врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала сограждан проявлять бдительность в связи с наездом автомобиля на велосипедистов у здания британского парламента в Лондоне. 

"Угроза терроризма в Соединенном Королевстве все еще находится на серьезном уровне. Я призываю общественность продолжать проявлять бдительность", – заявила Мэй.
Великобритания, Лондон, арест, теракты

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