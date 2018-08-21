У станции метро Кингсбери в Лондоне произошла перестрелка

Сегодня, 02:58

Волна бандитизма уличного насилия захлестнула улицы британской столицы

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

Три человека получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки, произошедшей в понедельник рядом со станцией метро Кингсбери на северо-западе Лондона. Об этом сообщает сайт газеты "Сан", которая называет произошедшее очередным проявлением волны бандитизма уличного насилия, захлестнувшей улицы британской столицы, – передает ТАСС.

Представитель столичной полиции, слова которого приводит издание, заявляет, что на место событий после сообщений о стрельбе прибыли стражи порядка и кареты скорой помощи. Троим людям оказывается медицинская помощь, об их состоянии пока не сообщается.

Задержаний пока не произведено. Станция метро закрыта на время проведения следственных мероприятий.

Накануне мы писали, что в одном из баров испанской провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали

Ранее в Мексике в городе Монтеррей 15 человек были убиты и девять ранены во время стрельбы в шести разных барах.

Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.
Лондон, стрельба, перестрелка, ранения

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