У двух украинцев в Польше обнаружен коронавирус

В Польше, которая ранее закрыла границы для иностранцев из-за пандемии коронавирус, у двух граждан Украины обнаружили заражение COVID-19.
Об этом, как пишет Wprost, заявила пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевская.
По ее словам, одного украинца обнаружили в городе Тыхы, а второго – в Цешине. Первый мужчина приехал в Польшу из Германии, а второй – из Украины, поэтому врачи не исключают, что заразиться он мог еще на родине.
Мужчина из Тыхы был госпитализирован, а "цешинского" инфицированного отпустили из больницы на домашний карантин.
Состояние обоих мужчин оценивается как хорошее.
Также 16 марта министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что в целом за последние сутки количество заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в его стране увеличилось на 25 человек и теперь составляет 150 человек. Три случая закончились летальным исходом.
"Думаю, что в ближайшую неделю мы будем иметь уже более тысячи пациентов с положительным результатом COVID-19", – сказал глава польского Минздрава.
Ранее сообщалось, что украинцам в Польше гарантируют бесплатные тесты и лечение при коронавирусе. Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантировано бесплатное проведение тестов и лечения.
Кроме того, ранее проживающий в польском Легнице гражданин Украины Роман Сергиенко рассказал сайту "Сегодня", какие меры власти Польши принимают на фоне угрозы распространения эпидемии.
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