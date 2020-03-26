Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

У вице-премьера Испании обнаружили коронавирус

26 марта, 03:38

Елена Вус

Она сдала два теста на коронавирус

Первый вице-президент правительства Испании, где ранее супруга премьера Испании подхватила коронавирус, Кармен Кальво заразилась COVID-19.

Об этом сообщает El Independiente.

Она сдала два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательный, а второй – положительным. Однако после медицинского обследования все же оказалось, что Кальво инфицирована.

Реклама

Вице-президента госпитализировали в мадридскую клинику, куда она отправилась в воскресенье днем. После прохождения различных анализов врачи решили оставить ее в больнице из-за респираторной инфекции.

В тренде
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности

Напомним, Испания вышла на второе место в мире по количеству жертв коронавирусной пандемии, обогнав даже Китай, где инфекция появилась изначально и откуда она проникла в Европу. Согласно данным Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 марта в Испании от COVID-19 умерли 3434 человека, тогда как в Китае – 3163.

Кроме того, из-за масштабов эпидемии крытый каток олимпийских размеров на 1800 квадратных метров в мадридском торговом центре Palacio de Hielo переоборудовали под морг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания Сегодня концерт карантин коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 26 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 мартаЕвросоюз
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...