У вице-премьера Испании обнаружили коронавирус

Она сдала два теста на коронавирус

Первый вице-президент правительства Испании, где ранее супруга премьера Испании подхватила коронавирус, Кармен Кальво заразилась COVID-19.

Об этом сообщает El Independiente.

Она сдала два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательный, а второй – положительным. Однако после медицинского обследования все же оказалось, что Кальво инфицирована.

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Вице-президента госпитализировали в мадридскую клинику, куда она отправилась в воскресенье днем. После прохождения различных анализов врачи решили оставить ее в больнице из-за респираторной инфекции.

Напомним, Испания вышла на второе место в мире по количеству жертв коронавирусной пандемии, обогнав даже Китай, где инфекция появилась изначально и откуда она проникла в Европу. Согласно данным Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 марта в Испании от COVID-19 умерли 3434 человека, тогда как в Китае – 3163.

Кроме того, из-за масштабов эпидемии крытый каток олимпийских размеров на 1800 квадратных метров в мадридском торговом центре Palacio de Hielo переоборудовали под морг.

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