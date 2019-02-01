Uber прекращает работу в Барселоне

В Uber выразили несогласие с решением каталонских властей

Фото из открытых источников.

Uber прекращает работу в Барселоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3ad/666/5c53ad666cec7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3ad/666/5c53ad666cec7.jpg 2019-02-01T05:16:00+02:00 Евросоюз В Uber выразили несогласие с решением каталонских властей

Онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок Uber решил прекратить с пятницы, 1 февраля, оказание услуг в испанской Барселоне. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Данное решение обусловлено мерами, принятыми каталонскими властями. "Мы вынуждены приостановить услуги Uber в Барселоне", – отмечается в сообщении компании.

В частности, региональное руководство одобрило меру, согласно которой пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги минимум за четверть часа. В Uber выразили несогласие с этим решением каталонских властей.

В Барселоне с 18 по 24 января проходила забастовка таксистов. Они выступали против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок. В настоящий момент бессрочная стачка таксистов продолжается в Мадриде.

Ранее мы писали, что брюссельский суд по коммерческим вопросам признал незаконной в бельгийской столице оказание транспортных услуг такси Uber.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган запретил работу сервиса такси Uber в стране. По словам турецкого лидера, для Uber в Турции "бизнес закончен", и власти не позволят сервису "разрушить" заработки турецких таксистов.

Как известно, турецкие таксисты выступали против Uber, обвиняя его в нечестной конкуренции и незаконных способах ведения бизнеса.

Uber также запретили в Болгарии, Дании и Венгрии. Деятельность сервиса ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване.

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