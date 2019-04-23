Убийца болгарской журналистки Мариновой получил 30 лет тюрьмы
Обвиняемый полностью признал вину, благодаря чему ему удалось избежать пожизненного заключения
В Болгарии 21-летнего Северина Красимирова осудили на 30 лет заключения за убийство журналистки Виктории Мариновой. Такое решение принял суд города Русе, сообщает Укринформ.
Приговор также обязывает Красимирова выплатить семье убитой компенсацию в размере 225 тысяч евро. Обвиняемый полностью признал вину, благодаря чему ему удалось избежать пожизненного заключения.
Напомним, в болгарском городе Русе была жестоко убита ведущая и административный директор регионального канала TVN Виктория Маринова.
Мы уже писали о том, что в Министерстве внутренних дел Болгарии подтвердили, что журналистка Виктория Маринова перед убийством подверглась изнасилованию. Как сообщил заместитель главы полиции Илиан Енчев, тело 30-летней женщины обнаружил местный житель в зеленой зоне вблизи Дуная. В нескольких метрах от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку также был припаркован ее автомобиль.
Правоохранителям удалось оперативно выйти на след преступника. Вскоре его обнаружили в Германии, арестовали и выслали в Болгарию.
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