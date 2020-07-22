Убийство чеченца в Австрии: семья Анзора из Вены созналась в содеянном (видео)

Российский политический беженец Мамихан Умаров, которого ранее в этом месяце застрелили в столице Австрии, был убит собственными родственниками из чеченского села Мескер-Юрт.

Реклама

Об этом говорится в видеопризнании, которое его родные опубликовали в соцсетях. Как сообщает портал "Кавказ.Реалии", на снятых кадрах видно брата отца убитого Ваху Умарова и дядю по материнской линии Лом-Али Усманова.

На видео мужчина объясняет убийство родственника его критикой главы Чечни Рамзана Кадырова на своем канале в YouTube. Якобы этим Умаров, более известный как Анзор из Вены, позорил свою семью.

"Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить", – говорит родственник.

Называя убитого "жившей в Европе собакой из своего рода", мужчина утверждает, что он и его родные "остановили" Умарова, "поскольку должны были это сделать", и призвал прекратить преследование других подозреваемых, потому что они были арестованы беспричинно.

Реклама

"Мы собрались, чтобы обратиться к народу республики и главе и попросить прощения. Все, что он говорил оскорбительного, сказано против нас", – добавили дяди покойного беженца.

В тренде Не только Россия: Пентагон назвал главные источники угрозы для мира

Как уже сообщалось, Умаров выступал свидетелем в делах об убийстве участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, покушении на командира добробата Адама Осмаева и теракте под телеканалом "Эспрессо" в Киеве.

Вечером 4 июля возле торгового центра G3 в Вене по нему открыли огонь из автомобиля серебристого цвета, в результате ранений мужчина скончался. Местные полицейские задержали предполагаемого киллера в городе Линце.

Случившееся связывали с убийством другого критика Рамзана Кадырова – блогером Имраном Алиевым, тело которого было найдено в феврале во французском городе Лилль.

В связи с этим в убийствах обвинили самого Кадырова, однако он опроверг свою ответственность и назвал виновными враждебные России и ему лично спецслужбы.

Реклама

Также смотрите сюжет об убийстве другого чеченского беженца в Германии и последствиях случившегося для России:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама