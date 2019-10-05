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Убийство полицейских в Париже: главу МВД Франции призвали уйти в отставку

5 октября, 16:09

Фракции "Республиканцы" будет добиваться создания комиссии по расследованию случившегося

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер / Фото: AFP

Глава оппозиционной фракции "Республиканцы" в парламенте Франции Кристиан Якоб выступил с предложением создать парламентскую комиссию для расследования нападения на штаб-квартиру полиции в Париже, в результате которого погибли четверо правоохранителей. Также он призвал главу внутренних дел Кристофа Кастанера подать в отставку. Об этом сообщает Le Figaro.

"Во вторник на конференции я попрошу о создании комиссии по расследованию дела о нападении на штаб-квартиру парижской полиции. Мы должны относиться к нападению очень серьезно, потому что это затрагивает безопасность и эффективность наших правоохранительных служб", – заявил Якоб.

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Кроме того, еще один представитель оппозиции, республиканец Эрик Чиотти написал в Twitter, что внес во французский парламент постановление о создании комиссии по расследованию нападения на штаб-квартиру полиции.

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"Министр внутренних дел сказал нам: "Там нечего рассматривать". Кастанер хотел скрыть правду или он просто некомпетентен? Он дискредитирован, чтобы продолжать свою работу", - заявил он.

Напомним, вооруженный ножом 45-летний мужчина в четверг напал с ножом на своих сослуживцев в префектуре полиции Парижа. Он успел убить четырех человек, после чего его застрелили.

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