Убийство Сулеймани: НАТО и две страны ЕС приостановили миссии в Ираке

Миссия НАТО сохраняется в Ираке, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена

Фото: REUTERS/Essam al-Sudani

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии в связи с ростом нестабильности в стране после ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) генерала Касема Сулеймани ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.. Эту информацию подтвердил представитель НАТО Дилан Уайт. Он уточнил, что персонал НАТО пока остается в стране, миссия не сворачивается, а лишь приостанавливает всю деятельность по тренировке иракских военных.

"Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО сохраняется, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена", – заявил он.

Представитель альянса также подчеркнул, что НАТО находится в постоянном контакте по Ираку с Вашингтоном: "Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события. НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе".

Вооруженные силы Швеции и Дании также приостановили миссии своих военных инструкторов в Ираке.

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Шведская миссия прибыла на Ближний Восток по приглашению иракской стороны в августе 2015 года. Эксперты королевства – 70 солдат и офицеров, – в частности, проводят инструктаж в области оказания медпомощи, разминирования, химзащиты и других.

Датские военнослужащие находятся в Ираке с 2014 года. По данным Министерства обороны страны, в настоящее время контингент состоит примерно из 130 человек.

Ранее Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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