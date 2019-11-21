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Убийство сына экс-президента Германии: преступник оказался психбольным

21 ноября, 13:10

Поводом для убийства послужила причастность Рихарда фон Вайцзеккера к войне во Вьетнаме

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Убийца сына экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера хотел поквитаться с семьей бывшего немецкого лидера.

Ссылаясь на приближенные к следствию источники, издание Spiegel Online пишет, что 57-летний житель города Рейнланд-Пфальц убил врача Фрица фон Вайцзеккера, потому что в 60-ых годах его отец руководил химической компанией Boehringer Ingelheim.

Предприятие поставляло смертельные токсины для Вьетнамской войны. Поскольку Рихард фон Вайцзеккер скончался в 2015 году, злоумышленник выбрал своей целью его сына.

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В прокуратуре Берлина эту информацию не стали ни подтверждать, ни опровергать.

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Следователи считают мотивом преступления "бессмысленную общую неприязнь обвиняемого" к семье фон Вайцзеккер. В связи с этим его поместили в психиатрическую больницу по причине "острого психического заболевания". До сих пор он не фигурировал в других преступлениях.

Напомним, ранее в Германии также убили 33-летнюю украинскую танцовщицу и участницу шоу "Україна має талант" Аллу Клишту.

А в прошлом году санитар Нильс Хегель сознался в убийстве более ста пациентов двух клиник в немецких городах Ольденбург и Дельменхорст.

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Германия президент убийство психически больной

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