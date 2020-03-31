Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: все подробности

Стали известны шокирующие подробности убийства украинца в аэропорту города Лиссабон. Напомним, что глава союза украинцев в Португалии Павел Садоха написал 29 марта на своей страничке в Facebook,что инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины по неосторожности. Согласно новым сведениям, наш соотечественник был забит до смерти.

Садоха сообщил, что украинец приехал в Португалию в поисках работы, но в аэропорту Лиссабона ему было отказано во въезде по непонятным пока причинам. После чего мужчина якобы "устроил беспорядки" в терминале.

"После его требований объяснить ситуацию, ему надели наручники и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", – написал он.

Между тем, журналисты местного канала tvi провели собственное расследование. Согласно их информации, гражданин Украины прилетел в Лиссабон в качестве туриста еще 11 марта рейсом из Турции. Сотрудники миграционной службы (SEF) приняли решение о том, что пассажир отправится следующим рейсом обратно в Турцию, но украинец отказался это делать. Мало того, он начал яростно сопротивляться полиции. После потасовки его отправили в медсанчасть, расположенную в центре временной помощи аэропорта, где его, предположительно, и забили до смерти. Стоит отметить, что камер наблюдения в медсанчасти нет.

Реклама

Согласно информации издания SAPO24, украинцу было отказано во въезде по той причине, что он нарушил таможенное законодательство – приехал на заработки по туристической визе. Как сообщили изданию судебные органы, потерпевший в самом деле "устроил дебош, возмущался и ругался в аэропорту".

Позднее журналисты tvi уточнили информацию о смерти в результате несчастного случая во время эпилептического припадка, которая была озвучена изначально. В самом деле, убитый после потасовки с полицейскими пережил приступ эпилепсии, после чего был доставлен в больницу, где нашему соотечественнику была оказана первая помощь. Согласно медицинскому заключению, составленному врачом больницы, он был в сознании и разговаривал.

"Позже, вернувшись в аэропорт, жертва была убита в комнате медицинской помощи, где нет камер видеонаблюдения. Признаки насилия на трупе не оставляют никаких сомнений. Они указывают, что иностранный гражданин был жестоко избит до смерти, в том числе с помощью ударов ногами, когда он не мог сопротивляться. Утром 12-го, когда он был найден в агонии, он был в наручниках и лежал на животе. Собранные экспертные доказательства не оставляют сомнений в совершении убийства, которое произошло в ситуации чрезвычайного насилия", – сообщает tvi.

Читайте также: Вместо денег – горе: как заробитчане в Польше калечатся и погибают по вине работодателей

В своем заявлении судебная полиция сообщила, что она определила и задержала трех сотрудников миграционной службы, подозреваемых в смерти 40-летнего гражданина Украины в аэропорту Лиссабона – 42, 43 и 47 лет. Их должны были допросить 30 марта. Также стало известно, что директор и заместитель директора Лиссабонского пограничного управления SEF прекратили свои обязанности. Против них возбуждено служебное расследование.

Посольство Украины в Португалии, в свою очередь, сообщило, что немедленно обратилось к коллегам в Португалии вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, непредвзятого, независимого и справедливого расследования. В Португалии ответили, что проводят следственные действия для установления обстоятельств смерти гражданина Украины.

"Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Португальской Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины", – заявили в МИД.

Ранее "Сегодня" также писали, что возвращение украинцев из Вьетнама и Бали в "Борисполь" завершилось скандалом. Подробнее – в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама