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Смерть журналиста и его невесты в Словакии: бывший военнослужащий признался в убийстве

Сегодня, 19:48

Мирослав Марчек ранее был задержан как соучастник убийства

Фото: AFP

Бывший военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Кучака (Куцяка) и его невесты Мартины Кушнировой. Со ссылкой на источники в полиции об этом сообщило Словацкое радио.

Марчек сделал признание в ходе допроса в Национальном агентстве по борьбе с преступностью, который прошел в городе Нитра (Западная Словакия). Представители правоохранительных органов подробности не сообщают.

Мирослав Марчек ранее был задержан как соучастник убийства. Следствие предполагало, что он выполнял роль водителя автомобиля, на котором с места преступления скрылся киллер. Правоохранительные органы установили, что заказчиком убийства был местный предприниматель Мариан Кочнер.

По делу об убийстве журналиста задержаны пять подозреваемых, среди которых Кочнер и Мирослав М. В качестве свидетеля по нему проходит бывший сотрудник Словацкой службы безопасности Петер Тот. За вознаграждение от Кочнера он осуществлял незаконную слежку за Кучаком. Экс-сотрудник спецслужб не знал о планах по устранению репортера.

Напомним, Ян Кучак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл, в частности, коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини. 

1 марта 2018 года полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу.

Позже словацкая полиция отпустила всех семерых людей, задержанных в связи с убийством журналиста и его подруги.

"Во время установленного законом срока – 48 часов – полиция проверяла и искала факты, необходимые для обвинительного заключения. После того, как 48 часов прошли, лица были освобождены из-под стражи", – сказала пресс-секретарь правоохранительного ведомства Дениса Балагова.

Смерть словацкого репортера за последние 10 лет стала пятым убийством журналиста в государствах — членах Евросоюза.

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Тег Словакия, журналист, убийство, киллер, Кучак

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Источник:

ТАСС

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