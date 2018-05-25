Убийство журналиста в Словакии: полицию обвинили в уничтожении улик

Некоторые доказательства не были немедленно ограждены и обнаружены только на фотографиях с места преступления

Адвокат семьи убитого в Словакии журналиста-расследователя Яна Куцяка Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства. Об этом он рассказал в телефонном интервью агентству Reuters.

По словам адвоката, расстрелянные тела Куцяка и его невесты были перемещены без осмотра судмедэксперта на месте убийства, что привело к изначально неправильному определению времени смерти.

"Я не понимаю, почему немедленно не вызвали более опытных следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, они прибыли на место на несколько часов позже участковых полицейских", – заявил адвокат семьи Даниэль Липсик.

"Некоторые доказательства не были немедленно ограждены и обнаружены только на фотографиях с места преступления. Это серьезное нарушение служебных обязанностей. Мы не знаем, сколько доказательств могли быть уничтожены", – заявил Даниэль Липсик.

Как отмечается, на заявление Липсика полиция ответила, что это дело может прокомментировать только прокуратура.

Так, Специальная прокуратура заявила, что действительно "были некоторые неудачи во время первоначальных действий на месте преступления".

Напомним, ранее стало известно, что Европейский парламент призывал Евросоюз лучше защищать журналистов и требует от Словакии обеспечить независимое международное расследование убийства журналиста Яна Куцяка. Также ранее сообщалось, в Словакии после убийства журналиста Яна Куцяка партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициирует досрочные выборы.

Из-за произошедшего убийства люди в Словакии требуют досрочных выборов.