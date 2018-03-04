Убийство журналиста в Словакии: президент заявил о возможности досрочных выборов
Киска сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать опцией для возобновления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию. Об этом сообщает Reuters.
В воскресенье, 4 марта, Киска сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией.
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Напомним, в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.
Коллега Кучака рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета".
1 марта стало известно, что полиция Словакии задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, который был одним из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста. Полиция также задержала его брата Бруно и двоюродного брата Пьетро Катроппу.
Позже стало известно, что словацкая полиция отпустила всех семерых людей, задержанных в связи с убийством журналиста расследователя Яна Куцяк и его подруги, сообщила пресс-секретарь правоохранительного ведомства Дениса Балагова.