Убийство журналиста в Словакии: у следствия появился свидетель

Впервые за полгода после убийства в расследовании произошли сдвиги

Власти Словакии определили возможного свидетеля по делу убийства словацкого журналиста Яна Куцяка, которое в феврале прошлого года привело к массовым протестам, которые заставили правительство уйти в отставку.

На пресс-конференции в понедельник прокурор, осуществляющий надзор по делу, заявил, что этот человек "мог присутствовать на месте преступления или неподалеку от места преступления в то время, когда было совершено убийство, и может иметь информацию о преступлении", сообщает Reuters.

Впервые за полгода после убийства в расследовании произошли сдвиги.

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Прокурор, который отказался назвать свое имя, сказал, что власти также сократили количество возможных мотивов убийства до двух. Он также отказался отвечать на вопрос о том, является ли это лицо подозреваемым или просто свидетелем.

Вероятный свидетель – белый мужчина с бородой и темными волосами в возрасте около 30 лет.

Прокурор отчитался перед журналистами после того, как более 300 словацких журналистов и издателей в прошлом месяце раскритиковали полицию за отсутствие прогресса в расследовании убийства Куцяка и коррупции, о которой писал убитый журналист.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Также десятки тысяч словаков вышли протестовать из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.