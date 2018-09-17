Убийство журналиста в Словакии: у следствия появился свидетель

Сегодня, 23:24

Впервые за полгода после убийства в расследовании произошли сдвиги

Ян Куцяк. Фото: David Ištok, Aktuality.sk
Ян Куцяк. Фото: David Ištok, Aktuality.sk

Власти Словакии определили возможного свидетеля по делу убийства словацкого журналиста Яна Куцяка, которое в феврале прошлого года привело к массовым протестам, которые заставили правительство уйти в отставку.

На пресс-конференции в понедельник прокурор, осуществляющий надзор по делу, заявил, что этот человек "мог присутствовать на месте преступления или неподалеку от места преступления в то время, когда было совершено убийство, и может иметь информацию о преступлении", сообщает Reuters.

Впервые за полгода после убийства в расследовании произошли сдвиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокурор, который отказался назвать свое имя, сказал, что власти также сократили количество возможных мотивов убийства до двух. Он также отказался отвечать на вопрос о том, является ли это лицо подозреваемым или просто свидетелем.

Вероятный свидетель – белый мужчина с бородой и темными волосами в возрасте около 30 лет.

Прокурор отчитался перед журналистами после того, как более 300 словацких журналистов и издателей в прошлом месяце раскритиковали полицию за отсутствие прогресса в расследовании убийства Куцяка и коррупции, о которой писал убитый журналист.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Также десятки тысяч словаков вышли протестовать из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.
Словакия, журналист, убийство, следствие, свидетель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Ян Куцяк. Фото: David Ištok, Aktuality.sk

Убийство журналиста в Словакии: полицию обвинили в уничтожении улик

25 Мая, 20:00

Некоторые доказательства не были немедленно ограждены и обнаружены только на фотографиях с места преступления

Евросоюз

На митинг в Братиславе вышли 25 тыс человек. Фото: David Ištok/Aktuality.sk

Многотысячные митинги в Словакии: люди требуют досрочных парламентских выборов

4 Мая, 20:14

После жуткого убийства 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты политический кризис в Словакии лишь обостряется
Загрузка...

Евросоюз

Фото: Pixabay

В Словакии после убийства журналиста упал рейтинг правящей партии

9 Апреля, 16:52

Люди недовольны результатами расследования убийства Яна Кучака

Евросоюз

Фото: AFP

В Словакии тысячи людей требуют отставки главы полиции

6 Апреля, 11:01

Митингующие считают, что расследование убийства журналистов-расследователей идет неправильно
Загрузка...