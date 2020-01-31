Убытков не избежать: что будет с Британией после выхода из ЕС

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Сегодня, 31 января, Великобритания покидает ЕС. Официальный выход запланирован на 23:00 по Гринвичу (в 00:00 по Брюсселю и в 01:00 ночи уже 1 февраля по Киеву).

Европарламент проголосовал за сделку по Brexit, поставив точку в затянувшейся больше чем на три года эпопее с выходом Великобритании из ЕС. До конца 2020 года, пока будет действовать переходный период, в отношениях Лондона и Брюсселя ничего не поменяется. За исключением того, что теперь британские лидеры больше не будут принимать участия в политической жизни ЕС. А вот с 1 января 2021 года Лондон полноценно отправится в свободное плавание.

Сайт "Сегодня" уже писал, что у ЕС около 40 торговых соглашений, которые охватывают более чем 70 стран. Будучи членом ЕС, Великобритания могла торговать, к примеру, с Канадой, не оплачивая при этом высокие пошлины на большинство товаров. Если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без торговой сделки, то автоматически потеряет доступ к этим рынкам и будет вынуждено торговать по правилам ВТО.

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На данный момент официальный Лондон уже договорился о заключении 20 торговых соглашений с такими странами, как Косово, Иордания, Марокко, Тунис, Грузия. Будет новое торговое соглашение и с Украиной, так как зона свободной торговли между Брюсселем и Киевом больше не будет распространяться на Великобританию.

Помимо этого, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, будут проблемы с офисами известных корпораций, которые уже стали уходить из Британии, а также с перераспределением рынка морской и транспортной индустрии, в частности, авиаперевозок и доступа к портам. Так что убытков от выхода Британии из ЕС не избежать.

Куда более благоприятно складывается ситуация с заключением нового торгового соглашения со США. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов хоть завтра сесть за стол переговоров. Для Британии плюс здесь в том, что теперь их переговорные позиции не ограничивают правила Евросоюза, поэтому Лондон может договориться о более выгодных для себя условиях.

Но и здесь есть нюансы. По данным британского Департамента международной торговли, около 18% общего объема торговли приходится на фармсектор, который и так в Британии очень зависит от импорта. Поэтому здесь перед Лондоном стоит вызов отстоять национальные интересы и сохранить здоровую конкуренцию.

Подробнее о будущем Великобритании читайте в нашем материале "Жизнь после Brexit: Великобритания покидает ЕС, что дальше".

А также обязательно послушайте песню, которую спели на прощание в Европарламенте для Великобритании:

Все подробности в спецтеме Brexit

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