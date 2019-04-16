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Спасли лишь треть: появились фото уцелевших в пожаре реликвий Нотр-Дама

Сегодня, 14:42

Руководство Собора Парижской Богоматери утверждает, что знаменитый орган храма уцелел в огне

Несмотря на всю мощь пожара, который охватил Собор Парижской Богоматери 15 апреля, около 30% хранившихся в храме предметов искусства были спасены.

Об этом сообщил местный телеканал BFM TV, ссылаясь на данные, озвученные министерством внутренних дел.

Кроме того, первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар подтвердил, что пожарные успели вынесли произведения искусства и реликвии, хранившиеся в соборе.

Также, по его словам, не пострадал и знаменитый главный орган Нотр-Дам де Пари.

"Мы очень переживали за предметы искусства, находившиеся внутри здания, в частности, за главный орган. Согласно информации, которой мы располагаем, главный орган остался невредим", – сказал он, опровергнув, таким образом, информацию в издании L'Obs о полном уничтожении уникального музыкального инструмента.

Орган Нотр-Дам де Пари до пожара. Фото: AFP

Главный орган Собора Парижской Богоматери (всего их в храм.е три) создали в XIX веке, хотя его трубы остались еще от предыдущего органа, который был изготовлен в 1730-х годах мастером Франсуа Тьерри. В настоящее время у органа более 8 тыс. труб, пять мануалов и 156 регистров.

Напомним, ранее о том, что этот музыкальный орган был лишь несколько поврежден струями воды во время тушения огня, сообщил представитель собора.

Мы также писали, что ценности и произведения искусства, которые спасли от пожара в Нотр-Даме, собираются передать в Лувр. В частности, от огня удалось уберечь терновый венец Иисуса Христа, тунику Святого Людовика, а картины.

Ночное ЧП в Соборе Парижской Богоматери является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:


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Тег Франция, пожар, Париж, искусство, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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