Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Португалии

Участники российской пропагандистской акции проявили агрессию против украинцев

Фото: facebook.com/kozakxp.

В Лиссабоне участники акции Бессмертный полк напали на украинцев, которые вышли с альтернативной акцией о жертвах сталинского террора.

Об этом сообщил председатель Союза Украинцев в Португалии (СУП) Павел Садоха на своей странице в Facebook.

"Со стороны организаторов (акции Бессмертный полк – ред.) состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", – написал Садоха.

"Несмотря на предупреждение Союза Украинцев в Португалии, на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, несмотря на встречи в прошлом году президента ВКУ Евгения Чолия с Высшим комиссаром по вопросам миграции Педро Калядо и депутатами Португальского парламента, в этом году российское посольство, коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого толка вновь провели пропагандистскую акцию Бессмертный полк в Лиссабоне", - добавил он.

По словам Садохи, представители украинской общины в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй Мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора.

Ранее сообщалось, что организаторы акции "Бессмертный полк" в оккупированном Севастополе заявили, что у них украли около 500 портретов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

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