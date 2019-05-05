Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Португалии

5 мая, 23:45

Участники российской пропагандистской акции проявили агрессию против украинцев

Фото: facebook.com/kozakxp
Фото: facebook.com/kozakxp.

В Лиссабоне участники акции Бессмертный полк напали на украинцев, которые вышли с альтернативной акцией о жертвах сталинского террора.

Об этом сообщил председатель Союза Украинцев в Португалии (СУП) Павел Садоха на своей странице в Facebook.

"Со стороны организаторов (акции Бессмертный полк – ред.) состоялась агрессия против украинского народа. Были вырваны плакаты, вырван и разбит телефон одной украинки и после акции было совершено нападение на автомобиль одного активиста украинской общины, которому на глазах его годовалого внука разбили фару в автомобиле и он получил несколько ударов бейсбольной битой по телу", – написал Садоха.

"Несмотря на предупреждение Союза Украинцев в Португалии, на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, несмотря на встречи в прошлом году президента ВКУ Евгения Чолия с Высшим комиссаром по вопросам миграции Педро Калядо и депутатами Португальского парламента, в этом году российское посольство, коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого толка вновь провели пропагандистскую акцию Бессмертный полк в Лиссабоне", - добавил он.

По словам Садохи, представители украинской общины в Португалии, узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй Мировой войны и многочисленных жертв сталинского террора.

Ранее сообщалось, что организаторы акции "Бессмертный полк" в оккупированном Севастополе заявили, что у них украли около 500 портретов.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России. При этом Порошенко отметил, что хорошо понимает чувства украинцев, которые хотят почтить память дедов и прадедов, завоевавших победу во Второй мировой войне.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Португалия, украинцы, нападение, акция, Лиссабон, Бессмертный полк

Вы сейчас просматриваете новость " Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Португалии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ляшко призвал 9 мая выйти на Софийскую площадь с портретами погибших воинов АТО

Вчера, 11:51

Пророссийские силы паразитируют на памяти погибших во Второй мировой, говорит политик

Полиция напомнила о запрете символов тоталитаризма на акции "Бессмертный полк"

3 мая, 14:31

Символику, попавшую под запрет, будут изымать и составлять административные протоколы

Дедов воровали: в Севастополе "Бессмертный полк" обвинили в краже портретов у конкурентов, соцсети хохочут

2 мая, 18:24

В оккупированном Севастополе произошла курьезная ссора "бессмертных полков"

9 мая в Киеве: жители столицы поделились семейными историями о войне

9 мая 2018, 23:08

Люди вспоминают, как воевали их родственники, и о чем рассказывали, вернувшись домой

"Спасибо деду за победу": в Киеве началась акция "Бессмертный полк"

9 мая 2018, 11:19

Место проведения шествия ограждено металлическим забором

Порошенко: Акция "Бессмертный полк" – это часть гибридной войны России

9 мая 2018, 10:46

Президент убежден, что Россия и Украины по разному относятся к победе над фашизмом и окончанию Второй мировой войны

К Земле несется опасный астероид

7 вещей, о которых нам врали в школе

BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Каким должен быть завтрак ребенка: 4 основы правильного питания

Низкоуглеводная диета - отличный помощник в сбросе веса

Нардеп потроллил пропагандистку Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Видео

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Малявко: Сборная Литвы – непростой соперник. Рады, что выиграли

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

3 мая, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

8 наций, которым грозит вымирание