Ученые: Летняя жара не поможет в борьбе с коронавирусом

Исследователи выяснили, что вирус COVID-19 не гибнет при температуре 60 градусов

Распространение коронавируса не остановится с наступлением летней жары – французские ученые выяснили, что COVID-19 не гибнет при температуре 60 градусов.

К такому выводу пришли в Университете Экс-Марсель ученые-исследователи во главе с Реми Шарелем и Борисом Пасторино, сообщает "Голос Америки".

По их данным, вирус смог выжить при температуре 60 градусов тепла, которую обычно используют для дезинфекции лабораторий.

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При этом ученые смогли убить вирус, держа его в течение 15 минут при температуре 92 градуса. Теперь это исследование должно стать предметом анализа учеными из других институтов.

Исследователи считают, что низкая температура может быть достаточной, чтобы убить образцы вируса в малом количестве, впрочем, высокая температура необходима, чтобы убить вирус в большом количестве.

В выводах исследования также говорится, что химические дезинфицирующие средства более действенны. Похожие результаты показывали и предыдущие исследования.

Напомним, недавно в Британии начались крупнейшие в мире испытания препаратов против COVID-19 – в исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тысяч пациентов в 165 больницах по всей стране.

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Также сообщалось, что американские СМИ уверяют в лабораторном происхождении коронавируса из Уханя. По мнению журналистов, Китай стремился продемонстрировать, что его возможности по борьбе с вирусами превышают американские.

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