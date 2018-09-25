Ученые нашли письмо, которым Галилей обманул инквизицию

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В 1613 году Галилей написал знаменитое письмо своему ученику аббату Кастелли

фото GETTY
фото GETTY

В архивах Лондонского королевского общества итальянские историки нашли письмо Галилео Галилея, с помощью которого он пытался обмануть церковь и отвести от себя подозрения инквизицию. Информация была опубликована в отчете в журнале Nature.

В 1613 году Галилей написал знаменитое письмо своему ученику аббату Кастелли, защищающее гелиоцентрическую модель Солнечной системы. Галилей писал, что Священное Писание относится только к спасению души и в научных вопросах не авторитетно: "ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую имеет любое явление природы", – утверждал он. Письмо было опубликовано в открытых источниках, что повлекло за собой волну доносов в инквизицию.

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фото nature.com

Чтобы поправить свою репутацию, Галилей пошел на хитрость. Он объявил, что это письмо написали его противники с целью очернить имя ученого. Параллельно он подготовил новую версию письма, которую и нашли исследователи. Если изначально он писал, что положения в Библии "ложные, если идти по буквальному значению слов", то в новой версии называл их "отличными от истины". Многие другие высказывания также были заменены более мягкими синонимами. Письмо он через римского священника передал в Ватикан.

Однако, самоцензура все-таки не спасла Галилея – в 1633 году в Риме состоялся инквизиционный процесс, по итогам которого ученый был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, которое вскоре было заменено на домашний арест и пожизненный надзор инквизиции.

Спустя почти 400 лет после того, как физик и астроном Галилео Галилей был обвинен католической церковью в ереси, власти Ватикана решили установить ему памятник.

Ранее сообщалось, что в Италии обнаружены реликвии, связанные с именем великого физика, механика, астронома и философа Галилео Галилея, которые более ста лет считались безвозвратно утраченными. Речь идет о двух пальцах правой руки и зубе, которые были изъяты из гроба Галилея в марте 1737 года во время перенесения его останков во флорентийскую базилику Санта-Кроче.
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