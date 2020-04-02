Ученые назвали прививки, которые могут спасти жизнь при коронавирусе

У человека, у которого помимо коронавируса есть еще одна инфекция, нет шансов выжить

Ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса. И вполне возможно, что ее уже давно нашли. Речь идет о БЦЖ, или вакцине от туберкулеза. Европейские медики начинают испытания для борьбы с коронавирусом.

В Рио-де-Жанейро возле пунктов вакцинации от гриппа полно машин. Их владельцы – бразильцы в возрасте. Несмотря на то, что желающих сделать прививку довольно много, очереди движутся быстро. На одного человека уходит несколько минут. От коронавируса вакцинация не спасает. Зачем ее делают?

"Чтобы защититься от гриппа и не обращаться за диагностикой", – отвечает Лучи Кастро, жительница столицы Бразилии.

Между тем в Австралии, Нидерландах, Великобритании и США проверяют эффективность в борьбе с коронавируса другой вакцины – БЦЖ. Исследователи подозревают, что прививка против туберкулеза активизирует иммунную систему человека и усиливает сопротивляемость организма. Там, где проводилась массовая вакцинация, заболеваемость коронавирусом меньше и ход легче. Речь идет, в частности, о странах бывшего соцлагеря и восточной части Германии. Однако, это лишь версия.

Санчита Шарма, ведущая рубрики здоровья "Hindustan Times":

"Похоже, вакцина БЦЖ от туберкулеза, которую получают новорожденные, дает определенную защиту от вирусных заболеваний. Американские ученые собрали данные со всего мира и обнаружили, что страны, в которых делались прививки, имели более высокие показатели заболеваемости, чем там, где действует программа". В тренде Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

При этом министерство здравоохранения Германии рекомендует всем людям старше 60 лет, сделать прививки от пневмококковой инфекции. От коронавируса, отмечают специалисты, это не спасет, но поможет избежать ряда осложнений от его последствий – пневмонии. Такое прививки сделала даже канцлер Ангела Меркель.

"На фоне подъема заболеваемости коронавирусом, грипп и пневмококк никуда не исчезают. Если у человека с коронавирусом есть хоть какой-то шанс, то у человека, у которого коронавирус плюс пневмококк, шансов уже не остается. У вас есть реальная возможность уже сегодня защитится от гриппа и пневмококковой инфекции. Это вакцинация", – отметил доктор Комаровский.

И сейчас, в разгар эпидемии, прежде чем делать прививку, нужно хорошо все взвесить. Во-первых, следует быть здоровым, а во-вторых – идти ради вакцинации в больницу, где много больных, это изрядный риск.

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