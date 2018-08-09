Ученые объяснили, почему Европа страдает от аномальной жары

Лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира. Губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution (WWA), пишет Deutsche Welle.

Климатологи изучили влияние глобального потепления на региональные погодные явления этого лета, и пришли к выводу, что последним событиям в Европе способствовали именно изменения климата в глобальном масштабе.

За основу для своего анализа ученые WWA взяли последние данные и данные из истории метеонаблюдений на шести метеорологических станциях, расположенных преимущественно на севере Европы – в Финляндии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Эти станции были выбраны по практическим соображениям, поскольку информация на них собиралась без перерыва с начала 19 века и была оцифрована.

Имеющиеся метеоданные ученые использовали в двух моделях, позволяющих рассчитать изменения климата. В первой модели климат рассчитывался с учетом тех условий, в которых мы живем сегодня, во второй – без учета человеческого воздействия на окружающую среду. Затем ученые сравнили результаты, полученные в этих двух моделях.

На основании данных с метеорологической станции Копенгагена ученые выяснили, например, что в первой модели (исходящей из нынешних условий) аномальная жара, подобная нынешней, будет накрывать Европу раз в 7 лет. Во второй модели, то есть без воздействия человеческих факторов, – лишь раз в 35 лет.

"Таким образом, можно утверждать, что глобальное изменение климата (в конкретном случае на примере Копенгагена) увеличило вероятность аномальной жары в десять раз", – объяснил Фридерике Отто, метеоролог из Института изменения климата в Оксфордском университете.

Анализ данных всех шести метеорологическим станций выявил также, что из-за глобального потепления вероятность продолжительной жаркой погоды, которую пережила этим летом Европа, увеличилась более чем вдвое – и число экстремальных погодных явлений будет расти и дальше.

"Аномальные погодные явления станут более частыми и более интенсивными. Уже сейчас известно, что периоды сверхжаркой погоды, как, например, в Европе летом 2003-го, будут повторяться из года в год, даже в том случае, если удастся удержать темпы глобального потепления в пределах 2 градусов", – рассказал Эндрю Кинг, ученый-метеоролог из Мельбурнского университета.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила Францию, Японию, Канаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

Тем временем, Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.