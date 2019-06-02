Ученые опубликовали первую запись солнечного затмения
Для записи явления астрономы создали телескоп для камеры
Британские ученые нашли и опубликовали первую в истории запись солнечного затмения – кадры, которым более 120 лет, астрономы сделали в 1900-м году.
Для этого был создан специальный телескоп для камеры, чтобы солнечные лучи не повредили ее во время съемки.
Напомним, что 6 января произошло первое в текущем году солнечное затмение, которое совпало с еще одним важным астрономическим явлением – новолунием.
Также мы сообщали о том, что принесло человечеству февральское солнечное затмение. Кроме того, мы показывали фото такого уникального явления, как "кровавая Луна".
Детально о солнечном затмении смотрите на видео ниже:
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