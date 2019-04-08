Учителя в Польше объявили забастовку: тысячи школ не работают

Польские педагоги отомстили правительству за низкую оплату труда

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Учителя в Польше объявили забастовку: тысячи школ не работают //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b13/8a2/5cab138a296f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b13/8a2/5cab138a296f2.jpg 2019-04-08T12:36:16+03:00 Евросоюз Польские педагоги отомстили правительству за низкую оплату труда

Профсоюзы учителей Польши объявили бессрочную забастовку, в связи с чем в тысячах школ по всей стране начались вынужденные каникулы.

Как сообщает RMF24, польские педагоги объявили протест после того, как переговоры с правительством о повышении их зарплат, которые длились всю прошлую неделю, не принесли никаких результатов.

На данный момент оклад учителя в Польше меньше среднего – около 929 евро. В ответ на требование профсоюзов повысить зарплаты на треть правительство предложило соразмерно увеличить нагрузку.

Такое условие принял лишь один из профсоюзов, а две другие крупные организации – Союз польских учителей и Форум профсоюзов – начали бессрочную забастовку с утра 8 апреля. Если она затянется, то повлияет на график школьных экзаменов, что, в свою очередь, может нанести ущерб правящей партии "Право и справедливость" на выборах в Европарламент.

Протесты учителей также стали реакцией на социальную программу стоимостью более 9 млрд евро, которая затронула не их, а основной электорат партии – многодетные семьи и людей старшего возраста.

Напомним, что польские педагоги также выходили на демонстрации прошлой осенью – в сентябре 10 тысяч учителей прошли маршем по центральным улицам Варшавы в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации.

Стоит отметить, что преподаватели жалуются на условия работы не только в Польше, но и в США – в начале года в 50 тыс. учителей объявили забастовку и потребовали повысить оплату труда и снизить нагрузку в классах.

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