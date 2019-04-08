Учителя в Польше объявили забастовку: тысячи школ не работают
Польские педагоги отомстили правительству за низкую оплату труда
Профсоюзы учителей Польши объявили бессрочную забастовку, в связи с чем в тысячах школ по всей стране начались вынужденные каникулы.
Как сообщает RMF24, польские педагоги объявили протест после того, как переговоры с правительством о повышении их зарплат, которые длились всю прошлую неделю, не принесли никаких результатов.
На данный момент оклад учителя в Польше меньше среднего – около 929 евро. В ответ на требование профсоюзов повысить зарплаты на треть правительство предложило соразмерно увеличить нагрузку.
Такое условие принял лишь один из профсоюзов, а две другие крупные организации – Союз польских учителей и Форум профсоюзов – начали бессрочную забастовку с утра 8 апреля. Если она затянется, то повлияет на график школьных экзаменов, что, в свою очередь, может нанести ущерб правящей партии "Право и справедливость" на выборах в Европарламент.
Протесты учителей также стали реакцией на социальную программу стоимостью более 9 млрд евро, которая затронула не их, а основной электорат партии – многодетные семьи и людей старшего возраста.
Напомним, что польские педагоги также выходили на демонстрации прошлой осенью – в сентябре 10 тысяч учителей прошли маршем по центральным улицам Варшавы в знак протеста против правительственной политики и сложившейся в школах ситуации.
Стоит отметить, что преподаватели жалуются на условия работы не только в Польше, но и в США – в начале года в 50 тыс. учителей объявили забастовку и потребовали повысить оплату труда и снизить нагрузку в классах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Учителя в Польше объявили забастовку: тысячи школ не работают". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Феминистки Испании устроили массовую забастовку
Из-за забастовки приостановлена работа многих организаций, в которых большинство работающих – женщины
Национальная забастовка парализует Бельгию: МИД обратился к украинцам
В течение суток не будет работать крупнейший аэропорт Шарлеруа, а Завентем будет оказывать лишь минимальные услуги
Крупнейшая за семь лет забастовка парализовала Берлин
Работники общественного транспорта прекратили работу на полдня из-за неудовлетворительных условий труда и уровня зарплат