Угнал скорую и сбил пять человек за 15 минут: в Осло поймали экстремиста

Жертвами стали двое пенсионеров и мать с коляской, в которой были семимесячные близнецы

В норвежской столице, в городе Осло мужчина угнал машину скорой и сбил пять человек. Пострадали двое пенсионеров и женщина с коляской, в которой находились семимесячные близнецы. Всех госпитализировали. Подозреваемого полиция задержала через 15 минут. Чтобы его остановить правоохранителям пришлось открыть огонь. Сейчас задержанного допрашивают, ему уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мотивы нападения еще выясняют. По словам следователей, подозреваемый имеет связи с праворадикальными экстремистами.

Напомним, ранее в Норвегии случилась другая трагедия. В конце лета в мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Позже стало известно, что мужчина, который устроил стрельбу в норвежской мечети, признался в содеянном. Сначала подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, отказался разговаривать с полицией, но потом он согласился на допрос.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram