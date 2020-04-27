Угоны автомобилей и похищение людей: в Испании задержали опасного украинца (видео)

Во время задержания у подозреваемого обнаружили пневматический пистолет

В Испании, где ранее в рамках расследования роли спецслужб России в каталонском кризисезадержали украинца, сотрудники Национальной полиции страны арестовали в Барселоне гражданина Украины, который находился в международном розыске. Об том сообщает пресс-служба испанской полиции.

В Украине мужчину обвиняют в грабеже, вандализме, угонах автомобилей и похищении людей. Во время задержания у него обнаружили пневматический пистолет.

Читайте также: Силовики раскрыли схему незаконного экспорта масок в Испанию: обыски прошли в трех областях

Реклама В тренде Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

В феврале 2016 года подозреваемый с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении ведущей одного из телеканалов. Он также причастен к погрому в спортивном клубе, в ходе которого пострадали два человека.

Задержание украинца в Испании. Источник: policia.es

Ранее сообщалось, что власти Испании в Средиземном море, восточнее Гибралтарского пролива, задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых – граждане Болгарии, а остальные – украинцы. Досмотровая группа испанского спецназа проникла на сухогруз и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама